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Автомобильные системы безопасности, что мы об этом знаем
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Автомобильные системы безопасности, что мы об этом знаем 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Современный автомобиль становится все более безопасным. Однако есть «джентльменский набор» систем безопасности, а есть инновационные предложения и опции.
Система подъема корпуса автомобиля. Данная защитная система установлена на Audi A8.
Суть работы системы сводится к тому, чтобы в ответственный момент, когда датчики получили информации о неизбежном боковом столкновении, автоматика накренила машину таким образом, чтобы удар пришелся на пороги.
Эта часть автомобиля выполнена из очень прочного материала. Следовательно авто получит меньшее повреждение, нежели столкновение пришлось бы на двери.
Защита для рассеянных. Машина уведомит о нестандартной ситуации, издавая свето-звуковые сигналы, а также отсылает сообщение на смартфон, если водитель закроет машину, оставив внутри животное или ребенка.
Умный дверной замок. Несложно представить ситуацию, когда ребенок, оставленный на некоторое время без внимания взрослых, может дернуть за руку и открыть дверь машины.
В движении, это может привести к катастрофе. Умный замок, вернее система датчиков, камер и исполнительных механизмов не позволит открыть дверь, если есть возможность столкновения с препятствием.
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