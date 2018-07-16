Выжившие в ДТП птицееды напугали британцев

В британском Сомеркотсе произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего пауков‐птицеедов. Ядовитые особи расползлись по окрестностям, сообщил портал The Daily Mail.

ЧП произошло в минувшее воскресенье. По данным службы защиты животных, после аварии выжили минимум три молодых птицееда. Женщина, сидевшая за рулем машины, уверяет, что с места ДТП сбежали минимум два взрослых паука. В районе графства Дербишир могут таким образом находиться около пяти ядовитых особей.

Местные жители пришли в ужас от возможности встретиться с птицеедами. Однако зоологи успокоили британцев, заявив, что британский климат, скорее всего, убьет пауков.

В Сомеркотсе сейчас установилась очень жаркая погода, поэтому заверения специалистов прозвучали не слишком убедительно. Птицеедов разыскивают полицейские и служба защиты животных.