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Выжившие в ДТП птицееды напугали британцев
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Выжившие в ДТП птицееды напугали британцев 

360tv.ru 48 минут назад
В британском Сомеркотсе произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего пауков‐птицеедов. Ядовитые особи расползлись по окрестностям, сообщил портал The Daily Mail.
ЧП произошло в минувшее воскресенье. По данным службы защиты животных, после аварии выжили минимум три молодых птицееда. Женщина, сидевшая за рулем машины, уверяет, что с места ДТП сбежали минимум два взрослых паука. В районе графства Дербишир могут таким образом находиться около пяти ядовитых особей.
Местные жители пришли в ужас от возможности встретиться с птицеедами. Однако зоологи успокоили британцев, заявив, что британский климат, скорее всего, убьет пауков.
В Сомеркотсе сейчас установилась очень жаркая погода, поэтому заверения специалистов прозвучали не слишком убедительно. Птицеедов разыскивают полицейские и служба защиты животных.
Недавно в NASA поделились фотографиями, сделанными аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. На снимках изображены «пауки», которые ползают по южному полушарию Красной планеты.
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