Девушки угнали и разбили раритетный автомобиль в Ленинградской области

Две девушки угнали чужое транспортное средство в Ленинградской области. Очевидцем преступления стал сам владелец угнанного «Запорожца», сообщило ИА Nation News.

Подозреваемые угнали легковой автомобиль утром 15 июля в деревне Бор Бокситогорского района. Водитель припарковал «Запорожец» у кафе «Незабудка», а позже обнаружил разбитую машину в канаве. Проводится расследование.

Безработный житель Рублевки лишился автомобиля Mercedes Е 200. По словам пострадавшего, машину могли угнать в период с 4 по 13 июля.