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Девушки угнали и разбили раритетный автомобиль в Ленинградской области
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Девушки угнали и разбили раритетный автомобиль в Ленинградской области 

360tv.ru 44 минуты назад
Две девушки угнали чужое транспортное средство в Ленинградской области. Очевидцем преступления стал сам владелец угнанного «Запорожца», сообщило ИА Nation News.
Подозреваемые угнали легковой автомобиль утром 15 июля в деревне Бор Бокситогорского района. Водитель припарковал «Запорожец» у кафе «Незабудка», а позже обнаружил разбитую машину в канаве. Проводится расследование.
Безработный житель Рублевки лишился автомобиля Mercedes Е 200. По словам пострадавшего, машину могли угнать в период с 4 по 13 июля.
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