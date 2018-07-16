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Несколько ошибок на парковке, после которых машину эвакуируют
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Несколько ошибок на парковке, после которых машину эвакуируют 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Предлагаем вашему вниманию рассмотрение нескольких ошибок при парковке, которые могут привести к эвакуации автомобиля на штрафплощадку, либо несут риск для целостности ТС.
Классика жанра для большого города — парковка на тротуаре. Вы немного задержались дома перед выездом на работу и вот кто-то опередил вас и занял место, где вы обычно ставили свой автомобиль? Это конечно неприятный момент, но парковать машину на тротуаре все же не стоит.
Парковка возле стройки может закончиться непроизвольным повреждением вашего авто. А вот предъявить-то вам в данном случае строителям будет нечего, ведь если они установили предупреждающие знаки, вся ответственность ложится на вас, как на владельца машины.
Любой школьник, мало мальски читавший ПДД знает, что парковаться возле пешеходного перехода запрещено.
Однако находятся такие автовладельцы, которым видимо проще заплатить штраф, нежели поставить машину в другом месте.
Еще несколько полезных советов смотрите в видео.
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