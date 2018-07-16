Гонщику брызнули перцовым баллончиком в лицо и отобрали BMW

Молодой стритрейсер участвовал в уличных гонках, когда трое мужчин брызнули ему в лицо баллончиком и угнали машину. Об этом сообщили «Невские Новости».

Водитель BMW 528 23-летней Михаил Л. очнулся после произошедшего и обратился в полицию. Патрульные нашли угнанный автомобиль припаркованным на газоне у продуктового магазина и задержали похитителей.

Ими оказались 33-летний рецидивист Дмитрий Е. и двое его компаньонов 32-летний Антон К. и 46-летний Александр Б., которые ранее не были судимы. Правоохранительные органы изъяли у задержанных нож вместе с перцовым баллончиком. На данный момент сотрудники полиции ведут следствие и работают с грабителями.

Хозяин иномарки оценил нанесенный ему ущербу в 270 тысяч рублей.