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Гонщику брызнули перцовым баллончиком в лицо и отобрали BMW
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Гонщику брызнули перцовым баллончиком в лицо и отобрали BMW 

360tv.ru 30 минут назад
Молодой стритрейсер участвовал в уличных гонках, когда трое мужчин брызнули ему в лицо баллончиком и угнали машину. Об этом сообщили «Невские Новости».
Водитель BMW 528 23-летней Михаил Л. очнулся после произошедшего и обратился в полицию. Патрульные нашли угнанный автомобиль припаркованным на газоне у продуктового магазина и задержали похитителей.
Ими оказались 33-летний рецидивист Дмитрий Е. и двое его компаньонов 32-летний Антон К. и 46-летний Александр Б., которые ранее не были судимы. Правоохранительные органы изъяли у задержанных нож вместе с перцовым баллончиком. На данный момент сотрудники полиции ведут следствие и работают с грабителями.
Хозяин иномарки оценил нанесенный ему ущербу в 270 тысяч рублей.
Странный житель Красноярска угнал автомобиль. Неизвестный мужчина в нижнем белье украл Mazda.
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