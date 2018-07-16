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В России разом поднялись цены на автомобили из-за роста пошлин
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В России разом поднялись цены на автомобили из-за роста пошлин 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
На Россию надвигается новая волна подорожания автомобилей. Причина в том, что в середине лета был отменен режим импорта автомобильных деталей для российских производителей. Поэтому за привезенные из-за рубежа детали заводам придется платить пошлину, увеличенную в несколько раз, сообщает Автоновости дня.
По мнению экспертов, эта ситуация уникальная для российского авторынка. Так как обычно летом россияне, наоборот, могли приобрести новые автомобили по более «бюджетной» цене, пользуясь специальными предложениями.
Однако в этом году картина другая: только за первые месяцы 2018 года цены на автомобили увеличились на 7,4 процента. При этом, наибольшее подорожание наблюдается на автомобили с двигателями объемом от полутора до двух с половиной литров.
Впрочем, растет стоимость автомобилей как бюджетных, так и люксовых. Цена на модели Mercedes-Benz выросли на 30 — 130 тысяч рублей, Lexus — на 51 — 74 тысяч, BMW — на 40 — 140 тысяч, Jaguar — на 50 — 91 тысяч, а Land Rover — до 200 тысяч рублей.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что по улицам Петербурга ездит желтая милицейская «копейка».
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