В Верхнекамском районе пассажир мотоцикла упал во время движения: пострадавшего госпитализировали

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району, за рулем мотоцикла находился несовершеннолетний подросток, по закону не имеющий прав на управление транспортным средством.

Авария произошла 12 июля в 14.30 на 54-м километре автодороги Кирс — Рудничный — Кай — Южаки — Стрелково. Приехавшая на место аварии следственно-оперативная группа установила, что помимо отсутствия прав на управление мотоциклом, молодые люди нарушили ПДД еще и тем, что во время движения не находились в мотошлемах.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото — devyatka.ru