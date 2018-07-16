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В Верхнекамском районе пассажир мотоцикла упал во время движения: пострадавшего госпитализировали
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В Верхнекамском районе пассажир мотоцикла упал во время движения: пострадавшего госпитализировали 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району, за рулем мотоцикла находился несовершеннолетний подросток, по закону не имеющий прав на управление транспортным средством.
Авария произошла 12 июля в 14.30 на 54-м километре автодороги Кирс — Рудничный — Кай — Южаки — Стрелково. Приехавшая на место аварии следственно-оперативная группа установила, что помимо отсутствия прав на управление мотоциклом, молодые люди нарушили ПДД еще и тем, что во время движения не находились в мотошлемах.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото — devyatka.ru
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