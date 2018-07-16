Дошкольникам из Щукина рассказали о правилах поведения на дороге

В дошкольном отделении Немецкой школы №1212 района Щукино прошло профилактическое мероприятие, посвященное предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО капитан полиции Людмила Сущина рассказала детям о том, как правильно переходить улицу, ездить в общественном транспорте, держась за поручни, о необходимости пристегиваться при езде в автомобиле, о недопустимости игр на проезжей части, о значении дорожных знаков, об основах безопасного поведения на улицах города.

— Дети активно делились своими знаниями и историями из жизни, отвечали на вопросы, моделировали ситуации, затем поупражнялись правильно перевозить самокаты и велосипеды через пешеходный переход и пообещали рассказать родителям о том, что увидели и услышали, — отметили в администрации школы.

В завершение дети вместе с инспектором и педагогами нарисовали светофор, автомобили, дорожные ситуации и дорожные знаки. (ео)