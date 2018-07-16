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В Омске трое взрослых за выходные выпали из окон, один мужчина погиб
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В Омске трое взрослых за выходные выпали из окон, один мужчина погиб 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
«Вечерний Омск» сообщает, что прошедшую субботу, около 17.00, из окна на втором этаже выпал 89-летний пациент Куйбышевского дома для престарелых и инвалидов, который расположен на ул. 10 лет Октября. По данным источника, пенсионер страдал потерей памяти и дезориентацией в пространстве, поэтому не исключено, что он перепутал окно с дверью. От полученных травм мужчина скончался.
В воскресенье из окна своей квартиры на четвертом этаже дома на улице Бетховена выпал 34-летний мужчина. С закрытой травмой позвоночника и переломами он доставлен в ГБ-1. Этот пациент также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя находилась и женщина, которая была доставлена в БСМП-1 из дома на проспекте Мира. Пока врачи собирались обследовать пациентку, 45-летняя омичка выпала из окна второго этажа больницы, получив множественные переломы.
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