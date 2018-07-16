Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео

Очевидец снял на видео необычные действия водителя грузовика — утверждается, что запись была сделана на днях около поста ДПС на Батайском кольце под Ростовом.

Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции установили, что грузовик, перевозивший зерно, перегружен, и не пропустили его дальше.

Мужчина, находившийся за рулем фуры, болезненного воспринял ситуацию и просто разгрузил продукцию прямо на трассе.

О том, как развивались события дальше, и кто убирал несколько тонн зерна, оказавшиеся на дороге, не сообщается.