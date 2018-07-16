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Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео
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Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец снял на видео необычные действия водителя грузовика — утверждается, что запись была сделана на днях около поста ДПС на Батайском кольце под Ростовом.
Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции установили, что грузовик, перевозивший зерно, перегружен, и не пропустили его дальше.
Мужчина, находившийся за рулем фуры, болезненного воспринял ситуацию и просто разгрузил продукцию прямо на трассе.
О том, как развивались события дальше, и кто убирал несколько тонн зерна, оказавшиеся на дороге, не сообщается.
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