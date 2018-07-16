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Системы фотофиксации на трассах спасли более 40 свердловчан
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Системы фотофиксации на трассах спасли более 40 свердловчан 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году на дорогах Свердловской области установят еще 47 комплексов фотовидеофиксации нарушений. В частности, безопаснее движение станет в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, а также на областных трассах.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Среднего Урала, внедрение систем фотофиксации положительно влияет на снижение аварийности и смертности на дорогах. По словам регионального министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, в 2017 году на тех трассах, где стоят камеры, стало на 27% меньше ДТП со смертельным исходом по сравнению с аналогичными периодами двух предыдущих лет.
"Иными словами, установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек", — отметил глава ведомства.
Стоит напомнить, что системы фотовидеофиксации на дорогах Свердловской области внедряют с 2013 года. Сейчас в регионе работает более 120 стационарных комплексов и около 130 передвижных.
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