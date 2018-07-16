Алкоголизм и наркомания не мешали 17 тюменцам иметь права

Прокуратура Тюменской области через суд лишила 17 местных жителей прав на управление мото— и автотранспортом. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было выявлено, что у всех «лишенцев» в анамнезе есть алкогольная или наркотическая зависимость, либо психические расстройства.

В частности, житель села Демьянское с 2015 года состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», но при этом имеет удостоверение, позволяющее водить мотоциклы, легковые и грузовые автомобили. Еще один сибиряк из поселка Туртас имеет подтвержденную зависимость от психостимуляторов, но при этом может управлять транспортными средствами категорий A, B, C и Е.