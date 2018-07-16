Алкоголизм и наркомания не мешали 17 тюменцам иметь права 

Прокуратура Тюменской области через суд лишила 17 местных жителей прав на управление мото— и автотранспортом. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было выявлено, что у всех «лишенцев» в анамнезе есть алкогольная или наркотическая зависимость, либо психические расстройства.
В частности, житель села Демьянское с 2015 года состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя», но при этом имеет удостоверение, позволяющее водить мотоциклы, легковые и грузовые автомобили. Еще один сибиряк из поселка Туртас имеет подтвержденную зависимость от психостимуляторов, но при этом может управлять транспортными средствами категорий A, B, C и Е.
"Управление транспортными средствами лицами, страдающим алкоголизмом, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим неблагоприятным последствиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.