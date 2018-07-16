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Что известно об участнике смертельного ДТП на Советской?
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Что известно об участнике смертельного ДТП на Советской? 

k1news.ru 32 минуты назад
Сегодня в костромском суде рассмотрели дело 19-летнего студента КГУ, который в минувшие выходные насмерть сбил 20-летнюю девушку на Советской, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В зале суда провели съемку корреспонденты ГТРК «Кострома». Речь шла не о страшной аварии, а о штрафе за глухую тонировку. Предписание снять пленку с боковых стекол и лобового ему выдали еще 27 июня. До сих пор требования не были выполнены, поэтому костромич заплатит штраф в размере 900 рублей.
Известно, что за последние два года студента штрафовали 12 раз. Из них 10 — за этот год. Были штрафы и за превышение скорости, и за незаконную перевозку людей. Его «BMW X5» уже фигурировал в одном из видео, где молодежь буквально висит на движущейся машине, а водитель катается по улице Дзержинского, рискую жизнями пассажиров. Правда, неизвестно, кто тогда был за рулем.
Делом по смертельному ДТП будет заниматься полиция. Уже назначены ав­то­тех­ни­чес­кая и су­деб­но-ме­дицин­ская эк­спер­ти­зы. В мо­мент ава­рии во­дитель «BMW» был трезв.
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