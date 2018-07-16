Голое безумие: в Мурманске и Ростовской области мужчины устроили эпатажные дефиле по улицам 

По словам очевидцев, происшествие случилось вечером 14 июля. Двое жителей Мурманска решили пройтись по улицам города совершенно голые. Также сообщается, что вызывающий поступок молодых людей был сфотографирован свидетелями инцидента. Сейчас снимки с произошедшим выложили в социальные сети. Большинство из комментаторов стали упрекать мужчин в нарушении общественных норм. А некоторые лишь гадали, почему парни совершили подобное. Возможно, молодые люди сделали это на спор или просто решили стать местными знаменитостями. Однако двое жителей Мурманска не смогли переплюнуть обнаженного петербуржца, который 5 июля в Ростовской области ползал на четвереньках и скакал по машинам. Известно, что инцидент произошел в городе Батайск. Как рассказывают свидетели, на место случившегося пришлось вызывать правоохранительные органы, которые долго не могли успокоить возбужденного человека. Но, в конце концов, его задержали и увезли в ближайшее отделение полиции города. Как и с первым случаем, не понятно, почему мужчина вел себя подобным образом. Некоторые очевидцы предположили, что причиной неадекватного поведения молодого человека стало употребление наркотических средств.