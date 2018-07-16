Екатеринбуржцы вытолкали застрявший у Музкомедии трамвай № 6

В Екатеринбурге около Музкомедии толпа «добровольцев» помогла выехать трамваю с поворота к остановке возле Главпочтамта . Произошло это около получаса назад. Запись, как горожане помогают общественному транспорту, сделали очевидцы.

Остановка трамвая не вызвала пробок и заторов — «выехал» он очень быстро и продолжил путь по маршруту. В диспетчерской Трамвайно-троллейбусного управления не смогли прокомментировать причину инцидента и необходимость такой помощи, поскольку сообщений о таком происшествии еще не регистрировали. Судя по всему, водитель сумел разрешить проблему своими силами (и силами горожан).

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