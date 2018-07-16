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Екатеринбуржцы вытолкали застрявший у Музкомедии трамвай № 6
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Екатеринбуржцы вытолкали застрявший у Музкомедии трамвай № 6 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге около Музкомедии толпа «добровольцев» помогла выехать трамваю с поворота к остановке возле Главпочтамта. Произошло это около получаса назад. Запись, как горожане помогают общественному транспорту, сделали очевидцы.
Остановка трамвая не вызвала пробок и заторов — «выехал» он очень быстро и продолжил путь по маршруту. В диспетчерской Трамвайно-троллейбусного управления не смогли прокомментировать причину инцидента и необходимость такой помощи, поскольку сообщений о таком происшествии еще не регистрировали. Судя по всему, водитель сумел разрешить проблему своими силами (и силами горожан).
Если вы знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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