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Водитель малолитражки переехал мотоциклистов после столкновения в Подмосковье. Видео
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Водитель малолитражки переехал мотоциклистов после столкновения в Подмосковье. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 13 июля, неподалеку от поселка городского типа Правдинский в Пушкинском районе Подмосковья.
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia, выехала с прилегающий дороги на Степаньковское шоссе. В тот момент, когда легковушка поворачивали налево, в нее врезался мотоцикл.
Судя по кадрам записи, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, завалил мотоцикл заранее и влетел в авто уже «лежа».
После столкновения легковушку развернуло, и она продолжила движение после непродолжительной остановки. В результате этого маневра Kia совершила наезд на байкера и его пассажира, лежавших на асфальте.
Как утверждают очевидцы, водитель мотоцикла — мужчина 1990 года рождения, скончался от полученных травм, а его пассажир был доставлен в больницу с серьезными повреждениями.
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