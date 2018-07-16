В Уфе в больнице пенсионер получил огнестрельное ранение в голову

В ГКБ №21 накануне пенсионер получил огнестрельное ранение в голову. Как сообщает ГорОбзор.ру источник в правоохранительных органах, пострадавшему 68 лет и он житель Уфы.

По предварительным данным, мужчину с ранением обнаружили в отделении сосудистой хирургии и доставили в реанимацию. Информация о том, каким образом мужчина получил ранение — уточняется. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.

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