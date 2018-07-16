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По дорогам Самары колесит автомобиль «охотников за ведьмами»
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По дорогам Самары колесит автомобиль «охотников за ведьмами» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Отечественная легковушка привлекла внимание горожан
В областной столице появился странный автомобиль. Его владелец украсил бампер «Лады-Калины» челюстью с острыми клыками. Судя по надписи, на грозной легковушке разъезжают сотрудники «Службы охотников за ведьмами».
Самарцы с большим удовольствием фотографируются с необычной машиной
— Я заметил этого монстра на улице Перовской в Самаре, когда подвозил клиентку. Женщина рассказала, что машина принадлежит ее знакомому, который трудится маркетологом, — сообщил самарский таксист.
Ранее этот автомобиль имел более брутальный вид. Он был окрашен в черно-желтый цвет, а на кузове красовалась надпись «Служба охотников за приведениями». Теперь, по всей видимости, автомобилист решил немного изменить амплуа.
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