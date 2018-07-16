По дорогам Самары колесит автомобиль «охотников за ведьмами»

Отечественная легковушка привлекла внимание горожан

В областной столице появился странный автомобиль. Его владелец украсил бампер «Лады-Калины» челюстью с острыми клыками. Судя по надписи, на грозной легковушке разъезжают сотрудники «Службы охотников за ведьмами».

Самарцы с большим удовольствием фотографируются с необычной машиной

— Я заметил этого монстра на улице Перовской в Самаре, когда подвозил клиентку. Женщина рассказала, что машина принадлежит ее знакомому, который трудится маркетологом, — сообщил самарский таксист.

Ранее этот автомобиль имел более брутальный вид. Он был окрашен в черно-желтый цвет, а на кузове красовалась надпись «Служба охотников за приведениями». Теперь, по всей видимости, автомобилист решил немного изменить амплуа.