Ещё
В Иркутской области пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иркутской области пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 16 июл — РИА Новости. Пьяный водитель «ВАЗ-21074» в Иркутской области насмерть сбил 4-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на велосипеде, сообщил РИА Новости представитель отделения ГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району.
Отмечается, что трагедия произошла в городе Бирюсинске вечером 15 июля, водитель двигался по населенному пункту с высокой скоростью. Ребенок скончался до приезда «скорой».
"Установлено, что водитель был пьян и не имел прав на управление транспортом", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время водитель задержан. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Мировых лидеров пересаживают на «Кортежи»2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение