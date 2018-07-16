Большую часть трассы Лидога — Ванино обеспечат экстренной связью до конца 2020 года

В настоящее время покрытие сети мобильной связи обеспечивает лишь около 30% от всей протяженности трассы. Через 2 года этот показатель должен составить не менее 70%. За это время планируется установить 8 базовых станций подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать от солнечных батарей и ветрогенераторов.

«На дороге Лидога — Ванино сложность покрытия связью обусловлена отсутствием возможности подключения к электроэнергии. Благодаря нашей совместной деятельности разработано уникальное техническое решение, положительно зарекомендовавшее себя в прошлом году, когда были запущены первые три объекта», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров

Установка дополнительных базовых станций при научном сопровождении проекта специалистами ТОГУ позволит обеспечить услугами аварийной экстренной связи большую часть трассы и сохранить жизнь водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий или ДТП.

Трасса Лидога — Ванино связывает 6 муниципальных районов Хабаровского края и является составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин. Дорога выводит транспортный поток в направлении портов Ванино и Совгавань, которые сейчас активно развиваются. Строительство дороги началось в 1997 году и продолжалось 20 лет. В итоге построена современная трасса протяженностью 319 км.