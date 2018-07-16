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Сладкий и легкий: голландские студенты создали автомобиль из сахара и льна
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Сладкий и легкий: голландские студенты создали автомобиль из сахара и льна 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отмечается, что для производства биоматериалов требуется в шесть раз меньше энергии, чем для изготовления более привычного для автомобилестроения алюминия и углепластика.
Студенты-техники из университета Эйндховена, что в Нидерландах, изготовили прототип биоразлагаемого автомобиля. Основные части кузова и даже колеса электрокара, получившего название Noah, изготовлены из льняного волокна и сахара.
Кузовные панели молодые инженеры соединили между собой биорезиной — сообщает портал Motor. Отмечается, что инновационные материалы, использованные для производства машины, получились легкими и довольно прочными. Они способны не только нести на себе основную нагрузку, но и защищать водителя и пассажиров при возможной аварии.
В последствии биокомпозитные панели можно использовать вторично, например в строительстве. Остальные детали кузова легко перерабатываются.
Сердцем машины является электромотор. На одной зарядке автомобиль может проехать до 240 километров. Максимальная скорость при этом составит 110 километров в час, что вполне достаточно не только для езды по городу, но и по автомагистралям.
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