Сладкий и легкий: голландские студенты создали автомобиль из сахара и льна

Отмечается, что для производства биоматериалов требуется в шесть раз меньше энергии, чем для изготовления более привычного для автомобилестроения алюминия и углепластика.

Студенты-техники из университета Эйндховена, что в Нидерландах, изготовили прототип биоразлагаемого автомобиля. Основные части кузова и даже колеса электрокара, получившего название Noah, изготовлены из льняного волокна и сахара.

Кузовные панели молодые инженеры соединили между собой биорезиной — сообщает портал Motor. Отмечается, что инновационные материалы, использованные для производства машины, получились легкими и довольно прочными. Они способны не только нести на себе основную нагрузку, но и защищать водителя и пассажиров при возможной аварии.

В последствии биокомпозитные панели можно использовать вторично, например в строительстве. Остальные детали кузова легко перерабатываются.

Сердцем машины является электромотор. На одной зарядке автомобиль может проехать до 240 километров. Максимальная скорость при этом составит 110 километров в час, что вполне достаточно не только для езды по городу, но и по автомагистралям.