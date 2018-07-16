Крым парализовало: причем тут мост и когда все это уже закончится?

Заторы на Крымском полуострове и в Керчи будут возникать до тех пор, пока не достроят трассу «Таврида».

В Крыму зафиксирован туристический бум, а водители и автопутешественники массово жалуются на тяжелую транспортную ситуацию, которая возникла после открытия Крымского моста. Самое «пробочное» место — 20-километровый участок на трассе между поселком Приморский до Феодосии, где водителям приходится часами стоять в обе стороны. Причин несколько — большой поток фур и отдыхающих на машинах, а также строительство трассы «Феодосия».

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на «Росавтодор», что заторы исчезнут, как только будет завершено строительство трассы «Таврида»: двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя планируется открыть до конца текущего года, а движение по всем четырем полосам запустят только в 2020 году.

Пока же местные автомобилисты делятся советами на форумах, как объехать пробку. Альтернатива весьма сомнительная: это дорога плохого качества, 22 километра которой — и вовсе «грунтовка». Этот маршрут пролегает через поселки Батальная, Семисотка, Владиславовка, Новопокровка, Журавки и Первомайское.

Сами водители, которые воспользовались этим объездом, описывают дорогу как «пыльную стиральную доску» и предупреждают, что на двух переездах потеряли около 30-40 минут.

Те же, кто решится ехать по прямой, могут столкнуться с еще одной проблемой, помимо пробок. Так, на одном из участков трассы у поселка Приморский установили отбойники непосредственно на срезе асфальта, фактически убрав обочину. Автомобилисты считают нововведение опасным: на двухполосной дороге с разрешенным обгоном часто встречаются «гонщики», которые опасно выезжают на встречную полосу. «Я так недавно чуть не поседел, ехал с детьми, практически полностью остановился, отклонятся некуда было и сзади машины чуть не въехали», — рассказал изданию местный житель и активист Александр Талипов.