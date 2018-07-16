Ещё
Крым парализовало: причем тут мост и когда все это уже закончится?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крым парализовало: причем тут мост и когда все это уже закончится? 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Заторы на Крымском полуострове и в Керчи будут возникать до тех пор, пока не достроят трассу «Таврида».
В Крыму зафиксирован туристический бум, а водители и автопутешественники массово жалуются на тяжелую транспортную ситуацию, которая возникла после открытия Крымского моста. Самое «пробочное» место — 20-километровый участок на трассе между поселком Приморский до Феодосии, где водителям приходится часами стоять в обе стороны. Причин несколько — большой поток фур и отдыхающих на машинах, а также строительство трассы «Феодосия».
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на «Росавтодор», что заторы исчезнут, как только будет завершено строительство трассы «Таврида»: двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя планируется открыть до конца текущего года, а движение по всем четырем полосам запустят только в 2020 году.
Пока же местные автомобилисты делятся советами на форумах, как объехать пробку. Альтернатива весьма сомнительная: это дорога плохого качества, 22 километра которой — и вовсе «грунтовка». Этот маршрут пролегает через поселки Батальная, Семисотка, Владиславовка, Новопокровка, Журавки и Первомайское.
Сами водители, которые воспользовались этим объездом, описывают дорогу как «пыльную стиральную доску» и предупреждают, что на двух переездах потеряли около 30-40 минут.
Те же, кто решится ехать по прямой, могут столкнуться с еще одной проблемой, помимо пробок. Так, на одном из участков трассы у поселка Приморский установили отбойники непосредственно на срезе асфальта, фактически убрав обочину. Автомобилисты считают нововведение опасным: на двухполосной дороге с разрешенным обгоном часто встречаются «гонщики», которые опасно выезжают на встречную полосу. «Я так недавно чуть не поседел, ехал с детьми, практически полностью остановился, отклонятся некуда было и сзади машины чуть не въехали», — рассказал изданию местный житель и активист Александр Талипов.
Впрочем, в Государственном комитете дорожного хозяйства Крыма считают, что барьеры установлены строго по нормативам СНИПа и согласно предписаниям ГИБДД.
Авторамблер: последние новости
Лишают ли прав за наезд на разделительную линию? Ролик, который за 16 секунд отучит от лихачества на перекрестке Телефон сыграл злую шутку с водителем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Названы самые надежные автомобили старше 10 лет1
Мировых лидеров пересаживают на «Кортежи»2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение