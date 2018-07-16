Американец купил роскошный спорткар и разбил его на следующий день

Об этом сообщил полицейский департамент округа Фэрфакс (штат Вирджиния) на своей странице в Facebook.

Мужчина, имя которого полиция не разглашает, приобрел автомобиль McLaren 720S за 300 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей) в пятницу, 13 июля. На следующий день американец решил максимально разогнаться, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль восстановлению не подлежит.

«Хотим вам напомнить, что иногда лучше притормозить, иначе это может дорого вам обойтись», — написали полицейские.

McLaren 720S способен разогнаться до ста километров за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 341 километр в час.