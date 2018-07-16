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Американец купил роскошный спорткар и разбил его на следующий день
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Американец купил роскошный спорткар и разбил его на следующий день 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщил полицейский департамент округа Фэрфакс (штат Вирджиния) на своей странице в Facebook.
Мужчина, имя которого полиция не разглашает, приобрел автомобиль McLaren 720S за 300 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей) в пятницу, 13 июля. На следующий день американец решил максимально разогнаться, но не справился с управлением и врезался в дерево.
Водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль восстановлению не подлежит.
«Хотим вам напомнить, что иногда лучше притормозить, иначе это может дорого вам обойтись», — написали полицейские.
McLaren 720S способен разогнаться до ста километров за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 341 километр в час.
В конце июня сообщалось о китаянке, которая впервые села за руль Ferrari и разбила его через пару минут. Сначала ее занесло, затем она врезалась в дорожное ограждение и протаранила машину, ехавшую по встречной полосе.
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