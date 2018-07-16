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Помощник машиниста получил условный срок за гибель пассажирки
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Помощник машиниста получил условный срок за гибель пассажирки 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что помощнику машиниста дали условный срок в связи со смертью пассажирки, произошедшей из-за нарушения техники безопасности.
Зеленоградский суд вынес обвинение 30-летнему помощнику машиниста, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ, часть 2), сообщает «Интерфакс».
Следствие выяснило, что помощник машиниста при отправлении с платформы на станции Крюково не убедился в том, что препятствий для движения состава нет. Поезд протащил женщину, ногу которой зажало дверями при посадке, по железнодорожным путям. В результате травм женщина скончалась.
Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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