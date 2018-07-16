Помощник машиниста получил условный срок за гибель пассажирки

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что помощнику машиниста дали условный срок в связи со смертью пассажирки, произошедшей из-за нарушения техники безопасности.

Зеленоградский суд вынес обвинение 30-летнему помощнику машиниста, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ, часть 2), сообщает «Интерфакс»

Следствие выяснило, что помощник машиниста при отправлении с платформы на станции Крюково не убедился в том, что препятствий для движения состава нет. Поезд протащил женщину, ногу которой зажало дверями при посадке, по железнодорожным путям. В результате травм женщина скончалась.

Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.