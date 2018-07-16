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В Миассе автомобиль с военными врезался в дерево
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В Миассе автомобиль с военными врезался в дерево 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Миассе автомобиль ВАЗ, где находились двое военнослужащих, врезался на большой скорости в дерево, сообщает пресс-служба Челябинской областной поисково-спасательной службы.
Всё произошло на трассе у посёлка Озёрный. В какой-то момент автомобиль слетал с трассы и врезался в дерево. Пока непонятно, по какой причине это произошло.
Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Второго военнослужащего доставили в больницу. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось применить гидроинструмент, чтобы срезать часть крыши.
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