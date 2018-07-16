В Миассе автомобиль с военными врезался в дерево

В Миассе автомобиль ВАЗ , где находились двое военнослужащих, врезался на большой скорости в дерево, сообщает пресс-служба Челябинской областной поисково-спасательной службы.

Всё произошло на трассе у посёлка Озёрный. В какой-то момент автомобиль слетал с трассы и врезался в дерево. Пока непонятно, по какой причине это произошло.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Второго военнослужащего доставили в больницу. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось применить гидроинструмент, чтобы срезать часть крыши.