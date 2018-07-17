Ещё
Движение транспорта ограничено на улицах Фрунзе и Деловой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение транспорта ограничено на улицах Фрунзе и Деловой 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Движение транспорта ограничено с 16 сентября на улицах Фрунзе и Деловой в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.
В сообщении говорится, что движение по улице Деловой будет ограничено до 30 сентября. Проезжая часть на участке дороги будет сужена, скорость ограничена до 40 км/ч. Ограничения вводятся в связи с прокладкой водопровода.
Движение транспорта на улице Фрунзе будет ограничено до 22 июля в связи с проведением строительно-монтажных работ. Движение на участке дороги будет закрыто.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Фан-зона в Нижнем Новгороде 10 и 11 июля откроется в 17:00 Свадебный кортеж попал в ДТП в Нижнем Новгороде На Мызинском мосту подрядчик приступил к фрезеровке покрытия
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Что нового в кроссовере Honda Pilot?
Объявлены цены на полноприводный Mercedes A-класса
В РФ начали выпускать третье поколение Kia Ceed
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение