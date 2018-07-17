Движение транспорта ограничено на улицах Фрунзе и Деловой

Движение транспорта ограничено с 16 сентября на улицах Фрунзе и Деловой в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.

В сообщении говорится, что движение по улице Деловой будет ограничено до 30 сентября. Проезжая часть на участке дороги будет сужена, скорость ограничена до 40 км/ч. Ограничения вводятся в связи с прокладкой водопровода.

Движение транспорта на улице Фрунзе будет ограничено до 22 июля в связи с проведением строительно-монтажных работ. Движение на участке дороги будет закрыто.