В Саратове продолжается асфальтировка улицы Деловая

На сайте мэрии опубликован дневник благоустройства, на улице Деловая ремонтируется участок площадью 5,5 тыс. кв метров от проспекта 50 лет Октября до Лунная.

Напомним, работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».