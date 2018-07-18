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В Саратове продолжается асфальтировка улицы Деловая
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В Саратове продолжается асфальтировка улицы Деловая 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
На сайте мэрии опубликован дневник благоустройства, на улице Деловая ремонтируется участок площадью 5,5 тыс. кв метров от проспекта 50 лет Октября до Лунная.
Напомним, работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
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