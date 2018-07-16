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На улице Солнечной в Краснодаре с 18 июля изменится схема движения
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На улице Солнечной в Краснодаре с 18 июля изменится схема движения 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В частности, изменения будут введены на участке от улицы Московской до Ростовского Шоссе.
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, по улице Солнечной от улицы Шоссейной до Ростовского Шоссе можно будет проехать по двум полосам, а в обратном направлении — по одной. Также две полосы будут доступны при движении от улицы Шоссейной до улицы Московской, и одна — в обратном направлении.
Кроме этого, на улице Солнечной появятся выделенные полосы для левого поворота на улицы Шоссейную и Тополиная аллея. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и разметки, которые появятся к 18 июля.
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