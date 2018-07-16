На улице Солнечной в Краснодаре с 18 июля изменится схема движения

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В частности, изменения будут введены на участке от улицы Московской до Ростовского Шоссе.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов , по улице Солнечной от улицы Шоссейной до Ростовского Шоссе можно будет проехать по двум полосам, а в обратном направлении — по одной. Также две полосы будут доступны при движении от улицы Шоссейной до улицы Московской, и одна — в обратном направлении.

Кроме этого, на улице Солнечной появятся выделенные полосы для левого поворота на улицы Шоссейную и Тополиная аллея. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и разметки, которые появятся к 18 июля.