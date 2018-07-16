В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно оказали помощь водителю и пассажирам горящего автомобиля

Сегодня утром в Воронеже произошло столкновение автомобилей « Тойота Руннер» под управлением 37-летнего мужчины и «Форд Транзит» под управлением 58-летнего местного жителя. В результате в моторном отсеке автомобиля «Тойоты» произошло возгорание.

Проезжающие мимо сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу, увидев происходящее, незамедлительно бросились на помощь водителю и пассажирам горящего автомобиля. Инспекторы ГИБДД оперативно вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников МЧС

При этом, не теряя времени, стражи порядка помогли водителю и пассажирам покинуть транспортное средство и, взяв огнетушители, предприняли меры к тушению очага возгорания.

Благодаря слаженным действиям полицейских, к моменту прибытия на место сотрудников МЧС, огонь был практически ликвидирован. Никто из граждан не пострадал.

Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.