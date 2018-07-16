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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно оказали помощь водителю и пассажирам горящего автомобиля
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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно оказали помощь водителю и пассажирам горящего автомобиля 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня утром в Воронеже произошло столкновение автомобилей «Тойота Руннер» под управлением 37-летнего мужчины и «Форд Транзит» под управлением 58-летнего местного жителя. В результате в моторном отсеке автомобиля «Тойоты» произошло возгорание.
Проезжающие мимо сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу, увидев происходящее, незамедлительно бросились на помощь водителю и пассажирам горящего автомобиля. Инспекторы ГИБДД оперативно вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников МЧС.
При этом, не теряя времени, стражи порядка помогли водителю и пассажирам покинуть транспортное средство и, взяв огнетушители, предприняли меры к тушению очага возгорания.
Благодаря слаженным действиям полицейских, к моменту прибытия на место сотрудников МЧС, огонь был практически ликвидирован. Никто из граждан не пострадал.
Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.
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