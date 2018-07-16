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Верховный суд вернул права водителю, который съехал в кювет и уехал с места ДТП
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Верховный суд вернул права водителю, который съехал в кювет и уехал с места ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Верховный суд оправдал водителя, которого лишили прав на год за «оставление места ДТП». Об этом говорится в тексте решения, размещенном на сайте суда.
Из материалов дела следует, что 11 января 2017 года на 663 км трассы Москва — Санкт-Петербург ("Россия") в Тосненском районе Ленинградской области водитель «Газели» выехал в кювет, после чего перевернулся. Поставив каким-то образом грузовик на колеса, мужчина поехал дальше. Однако через пару месяцев узнал, что постановлением мирового судьи судебного участка N71 Тосненского района Ленинградской области от 9 марта он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «оставление места ДТП» и лишен правом управления автомобилем на один год.
Водитель с таким решением не согласился и решил обжаловать приговор. После того, как в городском и областном суде вердикт оставили без изменений несмотря на процессуальные нарушения, автомобилист обратился в Верховный суд. При рассмотрении дела судья обратил внимание на то, что протокол был составлен с нарушениями, а также водитель не был извещен о судебном заседании и не ознакомлен с постановлением.
На основании этого судья удовлетворил жалобу водителя и отменил вынесенные в отношении него постановления об административном правонарушении. На то, чтобы доказать справедливость, у автомобилиста ушло больше года, таким образом к моменту решения ВС, срок лишения прав и так истек.
Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".
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