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Кондиционер и 25 миллионов рублей: первый электробус запустили в Ижевске
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Кондиционер и 25 миллионов рублей: первый электробус запустили в Ижевске 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Впервые в Ижевске тестируют электробус, который 16 июля вышел на маршрут 281. О запуске новинки и его преимуществах журналистам рассказал главный инженер ИПОПАТ Сергей Суворов.
Электрический автобус долгожданная новинка для Ижевска, но в других городах России он уже успел зарекомендовать себя. Например, в Москве планируют полностью перейти на этот вид транспорта к 2021 году. Также его уже используют в Туле и Санкт-Петербурге.
Стоимость электробуса 25 миллионов рублей Фото: Сергей Грачев
В Ижевске электробус будет работать месяц в тестовом режиме, чтоб полностью оценить все характеристики и удобства пассажиров.
— Электробус оснащен аккумуляторными батареями мощностью 240 киловатт это где-то в среднем запас хода 300 километров без подзаряда, — поясняет Сергей Суворов. — В дальнейшем, нас заверили, что будет усовершенствование данных аккумуляторных батарей и запас хода будет до 500 километров.
Пассажиров ждет несколько приятных сюрпризов. Например, в салоне установлен кондиционер (а значит это первый автобус в Ижевске с такой системой Прим. Ред.). Во-вторых, он передвигается значительно тише, чем обычные автобусы или троллейбусы. Плюс бело-синяя расцветка.
В остальном у него мало отличий примерно те же габариты, вместимость, и фирменная синяя в желтую крапинку обивка сидений и поручни.
Также низкопольный электробус при необходимости наклоняется для удобства посадки пассажиров, кроме того, он оборудован пандусом и площадкой для перевозки инвалидов.
В ИПОПАТ уже прошли переподготовку к управлению новым автобусом и водители, и технические специалисты Для того чтобы зарядить электробус необходимо от 3 до 5 часов По габаритам электробус не отличается от обычного автобуса и вмещает, по данным производителя, до 90 пассажиров (28 сидячих мест) В Ижевске электробус будут тестировать около месяца PreviousNext КСТАТИ
Новый электробус обошелся Ижевску в 25 млн рублей, что в три раза дороже обычных дизельных автобусов — 7,6-9 млн рублей. В среднем в смену он тратит около 180 рублей (в расчете 4 рубля за киловатт Прим. Ред). Обычный автобус за смену тратит 80 литров дизельного топлива, а это около 3 тысяч рублей.
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