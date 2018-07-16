Общественник пожаловался на водителей, превративших краеведческий музей в туалет

На проходящем в эти минуты заседании городской общественной палаты её председатель Александр Занорин потребовал перенести место «отстоя» автобусов, которые ожидают своего выхода на линию у стен областного музея краеведения на Музейной площади. Он напомнил, что недавно один из этих автобусов вылетел на Набережную Космонавтов и только чудом не привёл к человеческим жертвам.

"Директор музея уже устал биться и говорит о том, что будет вынужден обратиться в областные организации, потому что автобусы чадят там", — пожаловался Занорин. Глава Общественной Палаты Саратова также посетовал на водителей, которые «вытворяют» на этом месте неизвестно что. По наблюдениям общественника, из-за отсутствия возможности сходить в туалет, справляют нужду чуть ли не рядом с музеем.

Недовольство Занорина также вызвали регулярно устраиваемые водителями пассажирского транспорта «гонки». Один такой случай с участием двух автобусов большой вместимости, происходивший на пересечении улиц Советской и Чапаева, общественник не успел заснять на камеру мобильного телефона.

"Водитель может же быть аккуратно одетым, а не в грязных замусоленных шортах и вот этой тельняшке. Водитель тоже должен отражать культуру города", — высказал своё пожелание Александр Занорин.

"Сегодня ехал водитель без майки даже", — поддержала коллегу Наталия Биюн, уточнив, что подобный вопиющий случай происходил в кабине автобуса 11 маршрута.

"Ещё светофоры надо промыть в городе однозначно", — добавила Венера Павленко.

Другие общественники поделились впечатлениями о том, что находили в автобусах использованные шприцы, которые плохо согласуются с грядущим повышением тарифов на проезд в общественном транспорте. Сами транспортники заверили, что ни один немытый автобус на линию не выходит. Однако, мыть салон в процессе работы автобуса правилами запрещено.