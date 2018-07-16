Травматологи больницы в САО помогли безбилетнику

Специалисты-травматологи городской клинической больницы имени Вересаева на севере столицы помогли 27-летнему мужчине, который получил серьезную травму колена при попытке скрыться от контролеров в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-центре медицинского учреждения. «В ГКБ имени Вересаева с платформы Лианозово скорая помощь доставила пациента 27 лет с травмой колена. Молодой человек пытался проехать „зайцем“ в электричке. Увидев транспортных контролеров, он попытался скрыться и спрыгнул с платформы. В результате получил серьезную травму колена», — говорится в сообщении пресс-центра. Врач-травматолог, прооперировавший пациента, отметил, что такие тяжелые травмы случаются крайне редко. Напоминаем, ГКБ им. Вересаева располагается по адресу улица Лобненская, дом 10. (мю)