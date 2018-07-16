Кострома обсуждает гибель 20-летней Юли: что случилось в ту страшную ночь?

Кострома обсуждает гибель 20-летней Юли на переходе улиц Советской и Гагарина, узнал KOSTROMA.TODAY. 14 июля девушку сбил 19-летний водитель BMW X5.

Очевидцы говорят, что девушка вместе с двумя подругами переходила дорогу по пешеходному переходу. Ее приятельницы, видимо, успели заметить несущийся автомобиль, а Юля, скорее всего, растерялась.

Костромичи разделились на два лагеря. Большинство соболезнует родителям погибшей девушки и просит по всей строгости наказать водителя. Второй «лагерь» поддерживает водителя.

Очевидцы пытаются восстановить картину той страшной ночи.

Один из свидетелей трагедии говорит, что тормозной путь BMW составлял около 50 метров. Мужчина сделал вывод, что при таком тормозном пути скорость движения автомобиля была не меньше 100 километров в час.

Еще одна очевидица пишет в соцсетях, что после того, как Юля попала под колеса автомобиля, водитель улыбался до тех пор, пока не услышал вердикт врачей о том, что девушка мертва. Также свидетели трагедии говорят, что молодой человек оказал сопротивление полиции и грубил родственникам Юли, которые приехали на место.

Как рассказал корреспонденту КТ один из свидетелей, автомобиль протащил девушку несколько десятков метров, а потом она упала лицом об асфальт. Юля получила множественные травмы, в том числе повредила шею. Смерть наступила мгновенно.

По нашей информации, в ближайшие дни девушка собиралась отдыхать на море. Знакомые говорят, что Юля была очень доброй, светлой и отзывчивой девушкой. На место трагедии друзья и родные несут игрушки и цветы.

Сегодня 19-летнего водителя BMW судили. Но не за произошедшую аварию. В суде рассматривали административное дело. Оказывается, еще в июне он должен был снять тонировку с авто, но этого не сделал.

Как рассказали корреспонденту КТ в Свердловском суде, молодому человеку назначили штраф 900 рублей.

По нашей информации, расследованием смертельного ДТП занялась полиция. По делу назначены различные экспертизы.

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