«Автомобиль не узнать»: в Челябинской области легковушка залетела под грузовик

Страшная авария произошла в Сосновском районе. Водитель отечественного автомобиля столкнулся с грузовиком. От удара у легковушки смяло весь капот. От полученных травм водитель скончался.

Водитель легковушки выехал на встречку

Как стало известно 74.ru, за рулём ВАЗа находился 29-летний молодой человек.

— Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с зерновозом, — сообщили читатели 74.ru.

Грузовиком управлял 60-летний мужчина. Он не получил серьёзных травм.

У машины снесло весь перед

Водитель погиб на месте

Сейчас будут выясняться причины, по которым легковушка выехала на встречку. Был ли водитель пьян, установит посмертная экспертиза.