«Автомобиль не узнать»: в Челябинской области легковушка залетела под грузовик 

Страшная авария произошла в Сосновском районе. Водитель отечественного автомобиля столкнулся с грузовиком. От удара у легковушки смяло весь капот. От полученных травм водитель скончался.
Водитель легковушки выехал на встречку
Как стало известно 74.ru, за рулём ВАЗа находился 29-летний молодой человек.
— Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с зерновозом, — сообщили читатели 74.ru.
Грузовиком управлял 60-летний мужчина. Он не получил серьёзных травм.
У машины снесло весь перед
Водитель погиб на месте
Сейчас будут выясняться причины, по которым легковушка выехала на встречку. Был ли водитель пьян, установит посмертная экспертиза.