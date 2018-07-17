Легковушку разорвало пополам на трассе под Челябинском

Погибший водитель и неподдающаяся восстановлению машина — таковы последствия ДТП в Сосновском районе Челябинской области.

Авария произошла на втором километре автодороги Касарги-Ишалино возле озера Малый Кисегач. ВАЗ на полном ходу врезался в двигавшийся навстречу зерновоз. В итоге большегруз оказался в кювете, а легковушку смяло так, что практически разорвало надвое.

«Столкновение произошло в понедельник, 16 июля, около 17:40. На место выехал экипаж МЧС в составе четырёх человек и один расчёт противопожарной службы», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасателям пришлось буквально вырезать водителя из покорёженного авто при помощи гидравличсеких ножниц. За жизнь пострадавшего около часа боролся фельдшер обычной «скорой», пока не приехала реанимация. Однако водитель всё-таки скончался.

По словам очевидца аварии фотографа Андрея Попова, фельдшер Алексей Сергеев профессионально пытался бороться за жизнь раненого при помощи арсенала из аптечки обычной «скорой».

«Реанимация доехала в 18:25. Почти через час. Попросту, диспетчеры её отправили не сразу. Сначала простую неотложку, как будто здесь обычная мигрень. Хотя им чётко было сказано о тяжёлом пострадавшем», — пожаловался очевидец. А вот фельдшера, напротив, попросил наградить за мужество и смелость в безнадёжной ситуации.