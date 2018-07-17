Ещё
Легковушку разорвало пополам на трассе под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легковушку разорвало пополам на трассе под Челябинском 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Погибший водитель и неподдающаяся восстановлению машина — таковы последствия ДТП в Сосновском районе Челябинской области.
Авария произошла на втором километре автодороги Касарги-Ишалино возле озера Малый Кисегач. ВАЗ на полном ходу врезался в двигавшийся навстречу зерновоз. В итоге большегруз оказался в кювете, а легковушку смяло так, что практически разорвало надвое.
«Столкновение произошло в понедельник, 16 июля, около 17:40. На место выехал экипаж МЧС в составе четырёх человек и один расчёт противопожарной службы», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Спасателям пришлось буквально вырезать водителя из покорёженного авто при помощи гидравличсеких ножниц. За жизнь пострадавшего около часа боролся фельдшер обычной «скорой», пока не приехала реанимация. Однако водитель всё-таки скончался.
По словам очевидца аварии фотографа Андрея Попова, фельдшер Алексей Сергеев профессионально пытался бороться за жизнь раненого при помощи арсенала из аптечки обычной «скорой».
«Реанимация доехала в 18:25. Почти через час. Попросту, диспетчеры её отправили не сразу. Сначала простую неотложку, как будто здесь обычная мигрень. Хотя им чётко было сказано о тяжёлом пострадавшем», — пожаловался очевидец. А вот фельдшера, напротив, попросил наградить за мужество и смелость в безнадёжной ситуации.
АиФ: последние новости
Гибель выпавшей из машины девушки в Кыштыме обернулась уголовным делом В ГИБДД Челябинской области предупредили о заторах на М-5 Челябинские автомобилисты заплатили штрафов на 37 миллионов рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сбитое животное могут лишить свободы19
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
На Крымском мосту опять затор41
Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»1
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение