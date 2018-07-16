Водителей наказали за то, что заняли места для инвалидов

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Юго-Восточного округа провели рейд.

Он прошел совместно с инспекторами Московской административной дорожной инспекцией в районе Марьино рейд. Сотрудники выявляли водителей, занимающих парковки, предназначенных для водителей-инвалидов.

— Во время мероприятия было эвакуировано 4 нарушителя, на которых составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, — сообщила „ВМ“ руководитель пресс-службы Управления внутренних дел по Юго-Восточному округу Ольга Егорова . — Автомобили нарушителей были эвакуированы.

Полицейским попадались и такие водители, которые только пытались поставить свои иномарки на места для инвалидов. Но с ними инспектора дорожно-патрульной службы проводили профилактические беседы и водители уезжали искать другие места.

— Такие рейды очень важны и значимы, — объясняет ветеран МВД Вячеслав Чернов. — Ведь специально у крупных организаций, как МФЦ, супермаркетов, Пенсионных фондов и так далее, делают места для инвалидов, чтобы тем было проще вылезать из авто и проходить в учреждения.