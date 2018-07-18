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Порошенко рассказал о санкциях ЕС из-за Крымского моста
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Порошенко рассказал о санкциях ЕС из-за Крымского моста 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз решил ввести индивидуальные санкции против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ходе саммита Украина — ЕС послы стран Евросоюза приняли решение о введении индивидуальных санкций против причастных к строительству Крымского моста.
Он также подчеркнул, что под санкции попали шесть человек.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что расширение санкций ЕС против России обусловлено в том числе строительством Крымского моста.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Тем не менее Киев и ряд западных стран продолжают считать Крымский полуостров частью Украины.
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