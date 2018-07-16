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В Тольятти с эвакуатора слетела машина
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В Тольятти с эвакуатора слетела машина 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как пишут очевидцы в соцсетях, в результате автомобиль ВАЗ 2115 жестко приземлился на задние колеса. По предварительным данным, эвакуатор должен был доставить легковушку в автосервис.
В комментариях к посту местные жители отмечают, что службы эвакуации частенько пренебрегают правилами транспортировки, закрепляя машины только на одну лебедку.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что наглый воронежский эвакуаторщик стал фигурантом уголовного дела. Водитель пожаловался правоохранителям на то, что мужчина увез его машину на штрафстоянку несмотря на то, что он был на месте и мог сам перепарковать авто.
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