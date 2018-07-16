Жители Соколиной горы сообщили о 4 автомобилях долго стоящих во дворах

На городской электронный портал «Наш город Москва» с начала июля поступило 4 новых обращения об автомобилях, напоминающих брошенные, выявленных во дворах Соколиной горы.

Транспортные средства находятся по 4 адресам: у домов №№ 50 и 58 на улице Щербаковская, дома № 57 на Измайловском шоссе и дома № 12 на улице Борисовская. По всем автомобилям начата проверка специалистами отдела ЖКХ и благоустройства управы Соколиной горы.

Напомним, в результате проверки, проведённой управой по обращениям граждан в прошедшем месяце, с территории района был эвакуирован один автомобиль, ещё восемь единиц личного транспорта граждан вывезены собственниками с обозначенный участков территорий самостоятельно. Проверки проведены по 22 обращениям соколинцев.

Фото: предоставлено ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».

Соколиная гора, БРТС, Дворы, Благоустройство

В управе начата проверка по 4 обращениям граждан о брошенных автомобилях