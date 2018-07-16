«Схватила за волосы и ударила коленом»: челябинка сломала нос соседке за замечание ребёнку

Во дворе дома на улице Дегтярёва челябинка сделала замечание соседскому мальчику и получила перелом носа от его матери. Инцидент зарегистрировала полиция, проводится проверка.

Обидчица уже принесла извинения пострадавшей

Конфликт произошёл около 18 часов в воскресенье, 15 июля. Четырёхлетний мальчик гулял на детской площадке с девятилетним братом.

— Из окна увидела как 10–12-летний ребёнок толкнул моего четырёхлетнего. Мой заплакал. Я вышла сделать замечание, тут и выбежала она [мать обидчика]: при детях кричала на меня матом, а потом схватила меня за волосы и пнула коленом в нос, — рассказала пострадавшая. — Дети начали плакать, своих она завела домой, и мне говорила, чтоб я зашла домой и не позорилась у подъезда в крови.

Пострадавшая вызвала полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место, зарегистрировали инцидент.

— Сейчас проводится проверка, — уточнил источник 74.ru в правоохранительных органах

Врачи зафиксировали травму

Сегодня весь день женщина провела в больницах, чтобы зафиксировать нанесённые ей травмы. Врачи диагностировали у неё перелом кости носа.

По словам женщины, соседка приходила извиняться, но пострадавшая намерена привлечь обидчицу к ответственности.