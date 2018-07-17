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В Приморье за управление автомобилем в нетрезвом виде ответит отец несовершеннолетнего водителя
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В Приморье за управление автомобилем в нетрезвом виде ответит отец несовершеннолетнего водителя 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление, по версии следствия, было совершено в апреле 2018 года. Автомобиль Subaru XV, которым управлял несовершеннолетний сын фигуранта, был остановлен инспектором ДПС ОМВД России по городу Уссурийску.
Отец несовершеннолетнего решил дать взятку инспектору. Он попросил должностное лицо за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей не принимать меры по факту выявленного нарушения.
Однако действия взяткодателя были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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