Сильные дожди в Приморье вызвали обвал грунта на дорогу и затопили временную переправу

Ливни, прошедшие в Приморском крае за последние два дня, спровоцировали обвал грунта на дорогу и затопление временной переправы у строящегося моста в Чугуевском районе. Как сообщает в среду пресс-служба администрации Приморского края, обвал оперативно ликвидировали.

Как сообщалось ранее, подъем уровня воды в большинстве рек Приморского края за первые сутки ливней составил от 0,2 до 0,8 метров. В нескольких районах выпало более 50 мм осадков, что соответствует уровню опасного явления. Больше всего — 71 мм осадков — выпало в Чугуевском районе края.

«Оползень скальника на проезжую часть произошел на автодороге Уборка — Самарка — Ариадное, на трассу сошел оползень — около 500 кубометров грунта. Проезд полностью перекрыт не был, движение осуществлялось по одной полосе. Обвал был оперативно ликвидирован, поисково-спасательные работы не потребовались», — сообщает пресс-служба.

Рядом со строящимся мостом в селе Соколовка Чугуевского района произошел перелив воды через временную насыпь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморью. При этом подтопленных территорий нет, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено, возможен объезд.

Отмечается, что паводковая ситуация в крае остается в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. За сутки в регионе чрезвычайных происшествий не зафиксировано, нарушений в электроснабжении нет, аэропорт, железная дорога и объекты ЖКХ работают в штатном режиме.