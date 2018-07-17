В ГИБДД отчитались о значительном снижении ДТП по вине пьяных водителей

ГИБДД с января по май 2018 года зафиксировали 20% снижение количества аварий, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

В издании отметили, что за пять месяцев 2018 года произошло 3,5 тыс. аварий с участием пьяных водителей. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,4 тыс. ДТП.

В ведомстве заявили, что в предотвращении аварий с участием нетрезвых водителей помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей в социальных сетях и мессенджерах в специальных группах ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в закон о вождении в нетрезвом виде вступили в силу поправки.