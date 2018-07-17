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В ГИБДД отчитались о значительном снижении ДТП по вине пьяных водителей
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В ГИБДД отчитались о значительном снижении ДТП по вине пьяных водителей 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
В ГИБДД с января по май 2018 года зафиксировали 20% снижение количества аварий, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
В издании отметили, что за пять месяцев 2018 года произошло 3,5 тыс. аварий с участием пьяных водителей. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,4 тыс. ДТП.
В ведомстве заявили, что в предотвращении аварий с участием нетрезвых водителей помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей в социальных сетях и мессенджерах в специальных группах ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в закон о вождении в нетрезвом виде вступили в силу поправки.
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