В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП по вине пьяных водителей на 20%

Количество аварий по вине пьяных водителей в России в период с января по май 2018 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию

Отмечается, что за пять месяцев текущего года по вине пьяных водителей случилось 3,5 тыс. ДТП, при этом в 2017 года этот показатель составлял 4,4 тыс.

По данным ведомства, пресекать подобные случаи помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров в специальных группах ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.