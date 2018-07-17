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В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП по вине пьяных водителей на 20%
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В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП по вине пьяных водителей на 20% 

RT на русском 25 минут назад
Количество аварий по вине пьяных водителей в России в период с января по май 2018 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Отмечается, что за пять месяцев текущего года по вине пьяных водителей случилось 3,5 тыс. ДТП, при этом в 2017 года этот показатель составлял 4,4 тыс.
По данным ведомства, пресекать подобные случаи помогают граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей в том числе с помощью социальных сетей и мессенджеров в специальных группах ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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