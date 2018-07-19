В Заринске инспектор ГИБДД погиб, пытаясь остановить пьяного водителя 

Инспектор ГИБДД, попытавшийся остановить автомобиль, погиб в Заринске.
Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло в 22:00 часов 18 июля. По версии следствия, автоинспектор подал знак об остановке водителю ВАЗ 2107. 18-летний местный житель, который был пьян, намеренно направил машину на сотрудника ГИБДД, сбил его и скрылся с места происшествия.
Инспектор погиб, а подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. Решается вопрос о передаче дела в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.