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Водителя, насмерть сбившего инспектора ГИБДД в Алтайском крае, арестовали
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Водителя, насмерть сбившего инспектора ГИБДД в Алтайском крае, арестовали 

РИА Новости 20 июля 2018
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Водитель, который в состоянии опьянения насмерть сбил инспектора ГИБДД в Заринске Алтайского края, заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что пьяный 18-летний водитель насмерть сбил инспектора ГИБДД в Заринске, который пытался остановить нарушителя.
"Сегодня по ходатайству следователя СК судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что подозреваемый не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал.
Водитель ехал на автомобиле ВАЗ 2107 в состоянии опьянения. Когда сотрудник ДПС подал знак остановки, молодой человек направил автомобиль на инспектора. Затем нарушитель скрылся, сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия.
Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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