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Усы, лапы и хвост — вот мои документы! Сотрудник ГИБДД попытался задержать собаку
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Усы, лапы и хвост — вот мои документы! Сотрудник ГИБДД попытался задержать собаку 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Владелец бульдога решил развлечься и снял видео, на котором его собака исполнила роль пьяного водителя, а он сам вошел в образ сержанта полиции.
— Ваши права и техпаспорт на машину. Вы употребляли сегодня? — говорит мужчина в ролике, подходя к автомобилю, где на водительском кресле сидит животное.
Питомцу же оставалось только непонимающе смотреть на своего хозяина.
— Вызывай наряд, водитель неадекватен! — снова выдал мужчина.
В свою очередь подписчики канала на YouTube, где было размещено видео, оценили юмор его автора.
— Беспричинная остановка! Водитель, пиши жалобу! — написал в комментариях один из подписчиков канала.
Другие же заметили, что в ролике нет ничего особенного, однако им все равно смешно.
Ранее Пятый канал рассказывал, что с 16 июля РЖД введут новый сервис, и домашние животные смогут перемещаться на поездах без хозяев.
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