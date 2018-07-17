Владелец бульдога решил развлечься и снял видео, на котором его собака исполнила роль пьяного водителя, а он сам вошел в образ сержанта полиции.
— Ваши права и техпаспорт на машину. Вы употребляли сегодня? — говорит мужчина в ролике, подходя к автомобилю, где на водительском кресле сидит животное.
Питомцу же оставалось только непонимающе смотреть на своего хозяина.
— Вызывай наряд, водитель неадекватен! — снова выдал мужчина.
В свою очередь подписчики канала на YouTube, где было размещено видео, оценили юмор его автора.
— Беспричинная остановка! Водитель, пиши жалобу! — написал в комментариях один из подписчиков канала.
Другие же заметили, что в ролике нет ничего особенного, однако им все равно смешно.
Ранее Пятый канал рассказывал, что с 16 июля РЖД введут новый сервис, и домашние животные смогут перемещаться на поездах без хозяев.