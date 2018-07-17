«Известия»: ДТП по вине пьяных водителей в 2018 году стало на 20% меньше

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. Количество ДТП, произошедших в России по вине пьяных водителей, сократилось на 20% за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, которые приводит издание, в январе-марте 2018 года зафиксировано 3,5 тыс. ДТП с пьяными водителями, в то время как за аналогичный период 2017 года произошло 4,4 тыс. аварий.

"Нетрезвых водителей стало меньше на дорогах. Сократилось количество ДТП с их участием. Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась. И поэтому сегодня необходимо нарабатывать меры, которые позволили бы еще в большей степени снизить пьянство за рулем", — пояснили изданию в Госавтоинспекции

Как сообщили газете в ведомстве, пресекать аварии по вине нетрезвых водителей помогают активные граждане, которые сообщают о нарушениях через соцсети и мессенджеры в специальных группах ГИБДД. Отмечается, что взаимодействие через мобильные приложения налажено в Алтайском и Пермском краях, Ивановской, Иркутской, Калужской, Омской, Свердловской и Томской областях. Кроме того, официальные группы подразделений ГИБДД в социальных сетях созданы в 37 российских регионах.