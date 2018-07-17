Новосибирцев предупредили о семичасовом отключении светофора на Красном проспекте

Сегодня, 17 июля, почти на весь рабочий день погаснут светофоры на пересечении Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска.

Перекрёсток будет нерегулируемым с 10:00 до 17:00, рассказали корреспонденту НГС с Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).

В учреждении уточнили, что рабочие готовятся заменить светофоры в этом месте.

«Реконструкция перекрёстка в рамках федеральные программы «Безопасные и качественные дороги»», — пояснили в СМЭУ.

В начале июля новые светофоры начали работать на развязке площадь Труда — площадь Энергетиков. Но от водителей тут же посыпались жалобы: они считают, что теперь светофоры создают ещё большие пробки.