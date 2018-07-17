Ещё
Новосибирцев предупредили о семичасовом отключении светофора на Красном проспекте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирцев предупредили о семичасовом отключении светофора на Красном проспекте 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 17 июля, почти на весь рабочий день погаснут светофоры на пересечении Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска.
Перекрёсток будет нерегулируемым с 10:00 до 17:00, рассказали корреспонденту НГС с Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
В учреждении уточнили, что рабочие готовятся заменить светофоры в этом месте.
«Реконструкция перекрёстка в рамках федеральные программы «Безопасные и качественные дороги»», — пояснили в СМЭУ.
В начале июля новые светофоры начали работать на развязке площадь Труда — площадь Энергетиков. Но от водителей тут же посыпались жалобы: они считают, что теперь светофоры создают ещё большие пробки.
ngs.ru: последние новости
Прохожие вызвали скорую: четверо школьников отравились спайсами и попали в больницу Пробка во все стороны: на улице Кирова вышли из строя светофоры Рога отвалились: на Сибиряков-Гвардейцев сломанный трамвай заблокировал движение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сбитое животное могут лишить свободы19
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
На Крымском мосту опять затор41
Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»1
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение